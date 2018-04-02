Шестнадцать торговых центров проверили в Тюменской области

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Внеплановые проверки пожарной безопасности торговых и торгово-развлекательных центров, других мест с массовым пребыванием людей продолжаются в Тюменской области. Поручение об этом глава региона Владимир Якушев дал 26 марта. В срок до 20 апреля предстоит осмотреть более 200 таких объектов.

2 апреля начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алёхин доложил главе региона промежуточные итоги. Проверки идут во всех городах и районах области. Уже проинспектировали 16 торговых центров, в которых расположено более 600 торговых помещений.

В ходе надзорных мероприятий сотрудники проводят занятия с обслуживающим персоналом и сотрудниками охранных организаций. По мерам пожарной безопасности проинструктировано более 800 человек, уточнил Юрий Алёхин.

Напомним, в процессе проверок сотрудники областной прокуратуры и регионального управления МЧС тщательно осматривают пути эвакуации, наличие и исправность первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные рукава). Особое внимание обращают на исправность систем пожарной сигнализации и дымоудаления, работу систем оповещения людей в случае пожара, состояние эвакуационных путей и выходов, отделку стен и полов, знание персоналом действий в случае возникновения пожара. Кроме торговых объектов, инспектируются учреждения культуры и спорта, детские досуговые организации.