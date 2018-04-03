Приморский национальный парк объявил конкурс на лучшее имя для молодой самки леопарда

фото нацпарка "Земля леопарда"

Акция, в рамках которой каждый подписчик группы национального парка "Земля леопарда" может предложить имя для молодой самки дальневосточного леопарда Leo 61F стартовала накануне празднования 5-летия со дня открытия парка, которое отмечается 5 апреля.

Как сообщают организаторы, лучший вариант будет определен путем голосования.

фото нацпарка "Земля леопарда"

Все, что нужно для участия в акции, – быть подписанным на группу "Земли леопарда" в одной из пяти социальных сетей: Facebook, ВКонтакте, Instagram, Одноклассники или Twitter. Каждый из подписчиков может предложить свой вариант имени в комментариях под сообщением о Leo 61F. На втором этапе акции отберут пять наиболее популярных вариантов, после чего в группах соцсетей запустят голосование за лучшее имя.

фото нацпарка "Земля леопарда"

Добавим, Leo 61F – молодая самка, живущая на юге "Земли леопарда". Впервые она попала в объектив фотоловушки в 2015 году. По мнению специалистов, три года назад она только вышла из-под материнской опеки, а, значит, сейчас ей приблизительно около 4-5 лет. Это удивительно грациозная кошка, очаровывающая своим стройным силуэтом.

По данным фотомониторинга, Leo 61F еще не испытала радость материнства, однако ее любовь к передвижениям обещает ей скорую встречу с самцом, которых немало на территории нацпарка.