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Тюменских журналистов ждут на всероссийском конкурсе "Солдат истории"

09:00 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
istra-adm.ru/

Конкурс журналистских работ военно-патриотической тематики среди региональных СМИ "Солдат истории" стартовал в России. Организаторами выступили Российское военно-историческое общество и комиссия Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. 

К участию принимаются публикации в печатных или электронных изданиях, а также материалы, вышедшие в теле- и радиоэфире с 1 января по 1 ноября 2018 года. Подведут итоги конкурса 4 ноября, в День народного единства.

Основные номинации — "Лучшее комплексное освещение военно-патриотической тематики в печатных СМИ", "Лучшее освещение военно-патриотической тематики в интернет-пространстве"; "Лучший телевизионный проект на военно-патриотическую тематику"; "Лучшая серия радиоматериалов на военно-патриотическую тематику"; "Лучшая серия материалов военно-патриотической направленности в СМИ, ориентированных на детскую и молодежную аудиторию". Специальные номинации — "Доброе дело" ("Лучший социальный проект"); "Лучший международный проект"; "Увековечивание памяти Зои Космодемьянской".

Победителей ждет денежное вознаграждение, а также возможность публикации материалов в федеральных СМИ.

Миссия конкурса — привлечь внимание общественности к вопросам сохранения военно-исторического наследия России, совершенствование механизма профессионального роста журналистов, а также своевременное и объективное отражение процессов, касающихся патриотического воспитания граждан, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

Соб.инф.

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Теги: история , конкурс , Общественная палата

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