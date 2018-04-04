В Тюмени выберут лучшего солиста оркестра

фото Тюменская филармония

Второй отборочный тур II областного конкурса "Солист оркестра" пройдет в тюменской филармонии 7 апреля и 8 апреля, начало в 16 часов и в 15 часов соответственно.

По информации организаторов, на основе конкурсного отбора юные музыканты примут участие в конкурсе "Солист оркестра" на лучшее исполнение произведения с Тюменским филармоническим оркестром. Творческий проект призван выявить юных одаренных музыкантов Тюменской области, помочь становлению и творческому развитию их таланта.

К участию в конкурсе приглашались учащиеся детских школ искусств Тюмени и области от 11 лет, студенты Тюменского института искусств и культуры, Тобольского колледжа искусств и культуры им. А.А. Алябьева.

Конкурс проводится по специальностям: фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, академический вокал. Второй отборочный тур пройдет в Большом зале колледжа искусств по адресу ул. Республики, 152.