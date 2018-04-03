Определен подрядчик по ремонту дорог в тюменской агломерации

фото ГУС Тюменской области

АО "ТОДЭП" стало победителем торгов на право выполнения работ по ремонту дорог в тюменской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени и АО "ТОДЭП" заключили муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог в 2018 году. Подрядчик по графику выйдет на объекты и приступит к работам 23 апреля, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Напомним, что в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" запланирован ремонт 40 объектов общей протяженностью 17,4 км.

Преимущественно работы проведут в жилых районах с неудовлетворительным состоянием покрытия автомобильных дорог.