Лекцию о Рафаэле прочитают в музее Словцова

фото Тюменский государственный институт культуры

Лекция, посвященная творчеству великого гения эпохи итальянского Возрождения, автору всемирно известного шедевра "Сикстинская мадонна" Рафаэля Санти начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 5 апреля в 18 часов.

По информации организаторов, лектор - искусствовед, главный сотрудник научно-исследовательского отдела Наталья Паромова расскажет о Рафаэле, который сочетал в себе талант живописца, архитектора, мастера прикладного искусства и поэта, как и его великие современники Леонардо да Винчи и Микеланджело. На родине Рафаэля называли "божественным Санти", поскольку с первых юношеских опытов до совершенных творений зрелости он создавал возвышенные, ясные гармоничные творения.

Вход на лекцию свободный.