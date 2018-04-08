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Жители Лесобазы примут участие в конкурсе "Таланты Туры"

15:01 08 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
"Таланты Туры". Фото организаторов конкурса

Двадцатилетию ТОС Лесобазы посвятили ХI конкурс народного творчества "Таланты Туры", который пройдет с 14 по 20 апреля 2018 года.

Конкурс стартует 14 апреля в 11 часов в школе № 67 (ул. Камчатская, 154). 16 апреля в 13 часов свое творчество откроется выставка прикладного искусства: поделки, вышивки, вязание, ниткография, бисероплетение и многое другое покажут рукодельницы Лесобазы в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а). Здесь же в 11 часов начнутся выступления в номинации "художественное слово". В 14 часов 16 апреля в детской школе искусств "Этюд" (ул. Камчатская, 146) также пройдет конкурсный отбор в номинации "инструментальное исполнение". 20 апреля в 18 часов в Центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а) пройдет гала-концерт, на котором наградят победителей и участников конкурса.

Участники представляют в номинациях "вокал", "танец", "художественное слово" и "оригинальный жанр" по одному произведению, в номинации "хоровое исполнение" (вокальная группа) - два произведения, в декоративно-прикладном искусстве может быть представлена одна работа от участника.

Оценка конкурсных выступлений проводится по возрастным группам: 4-6 лет (первая младшая группа), 7-9 лет (вторая младшая группа), 10-13 лет (средняя группа), 14-17 лет (старшая группа), 18 и старше (взрослые). Конкурс номинирует в звания лауреатов и дипломантов первой, второй и третьей степеней конкурса в каждой из возрастных групп отдельно.

Дополнительно по 10 баллов присуждается конкурсантам за раскрытие темы, связанной с 20-летием совета ТОС микрорайона "Тура", говорится в положении конкурса. Оргкомитет принимает заявки до 9 апреля в Центре русской культуры. По всем вопросам обращаться в оргкомитет конкурса по адресу: г. Тюмень, ул. Камчатская, 138а, телефон: 48-18-80; ул. Камчатская, 146, телефон: 53-21-15. e-mail: dktura@mail.ru.

Лина Орлова

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Теги: декоративно-прикладное искусство , конкурс , микрорайон Тура , народное творчество

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