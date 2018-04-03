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Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении собак на ребенка в Салехарде

17:43 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото kiselevsknews

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о нападении стаи собак на ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе.

Напомним, на 8-летнего мальчика, жителя Салехарда, стая бродячих собак напала 2 апреля на детской площадке на ул. Щорса. С укусами ребенка доставили в больницу. 

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Председатель СК России поручил следователям самым тщательным образом разобраться в обстоятельствах произошедшего, дать надлежащую правовую оценку действиям всех без исключения должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак, а также установить все причины и условия, приведшие к случившемуся, и принять меры к исключению таких ситуаций впредь.

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Теги: Александр Бастрыкин , дети , нападение собаки , следственный комитет

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