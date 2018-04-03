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Музей семьи императора Николая II в Тобольске откроется 28 апреля

14:27 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
tiamz.ru

Формирование идеалов семейных традиций и ценностей, на примере жизни, веры и взаимоотношений императорской семьи – такова главная идея экспозиции музея семьи императора Николая II, открытие которого состоится 28 апреля в Тобольске.

Новый музей расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке семьи Николая II с августа 1917 по апрель 1918 годов. Во время подготовки к открытию музея была проделана большая работа по реставрации, ремонту здания и благоустройству прилегающей территории.

Главная задача – сохранить элементы подлинности, по оценке специалистов, была выполнена. Гости музея смогут увидеть лестницы, печи и элементы паркета, относящиеся ко времени пребывания Романовых в Тобольске. На протяжении многих лет собирался и реставрировался уникальный предметный ряд, включающий в себя как предметы, принадлежавшие царственным особам, так и произведенные поставщиками императорского двора.

Жемчужинами коллекции являются плакетка из мамонтовой кости с автографом цесаревича Николая, подаренный им Тобольскому музею штандарт, под которым он путешествовал по рекам Сибири от Пирея до Владивостока, семейный фотоальбом с любительскими фотографиями, выполненными царской семьей в Тобольске, счета из Иоанно-Введенского монастыря на продукты питания, выписанные для проживающих в Губернаторском и Корниловском домах с 12 августа 1917 по 19 мая 1918 годов, шелковая шаль, принадлежавшая Александре Федоровне "Святое Евангелие" со штампом и автографом Императрицы. Аутентичность и мемориальность предметов подтверждены записями в учетной документации музея и проведенной экспертизой.

Целую неделю со специалистами Тобольского музея-заповедника работали кураторы из Москвы – эксперты фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" во главе с председателем наблюдательного совета фонда Анной Громовой.

"Мы сегодня еще до конца не осознаем, какое это огромное, масштабное событие, которое позволит нам открыть новые грани нашей истории, - поделилась своими размышлениями с корреспондентом "Тюменской линии" генеральный директор Тюменского музейно-просветительского объединения Светлана Сидорова. - Мы очень благодарны нашим консультантам из фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", которые помогли создать этот музей, несущий особую миссию по возвращению людей к нашим традиционным семейным и гражданским ценностям".

Человек, который придет в новый музей, по замыслу создателей экспозиции, не просто увидит, как завтракали, пилили дрова, гуляли, читали книги и ставили какие-то спектакли августейшие узники. "Я полностью погружена в атмосферу этого дома, и уверена, что каждый, кто зайдет в залы нового музея, сможет прочувствовать, какой уникальной, удивительной была эта семья, и как мы долгие годы были лишены понимания наших истинных российских традиционных ценностей семейных и гражданских, - рассказала Светлана Сидорова. - Это понимание даст силу нашим новым поколениям жить по-новому, и ощущать значимость России, а это сегодня особенно актуально. Я уверена, что люди будут приезжать сюда за укреплением нашего национального единства и духа".

Музей семьи императора Николая II станет центром экскурсионной программы в Тобольске туристического проекта "Императорский маршрут", который реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации, совместно с фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", департаментом потребительского рынка и туризма и департаментом культуры Тюменской области.

Его планируется включить в социально-культурное пространство тюменского региона и Российской Федерации в качестве мемориального и общественно-значимого объекта, расширить связи музея и научной общественности с организациями, изучающими историю России и дома Романовых.

Борис Олейник

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Теги: музей , Николай II , Тобольск

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