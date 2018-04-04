В Москве пройдут курсы для молодых композиторов

фото министерство культуры РФ

Трехдневные курсы "Композиторские читки" пройдут в столичном Доме композиторов с 20 по 22 июля.

Участниками курсов станут 14 композиторов не старше 35 лет, прошедших отборочный тур. Заявки на конкурс — партитуры, написанные для состава: флейта, кларнет, фортепиано, скрипка, виолончель, — принимают до 1 июня по адресу.

В программе — лекции и индивидуальные занятия с композиторами-кураторами, а также "читки" (ридинг-сессии) с Московским ансамблем современной музыки (МАСМ). Кураторами станут эксперты в области современной музыки: профессор Московской консерватории Юрий Воронцов, музыкальный руководитель электротеатра "Станиславский" Дмитрий Курляндский и преподаватель Санкт-Петербургской консерватории Настасья Хрущева.

По итогам "Композиторских читок" несколько студентов будут приглашены для участия в Международной академии молодых композиторов в Чайковском (30 августа — 12 сентября). Кроме того, в ноябре сочинения молодых композиторов прозвучат в исполнении МАСМ на концерте в Рахманиновском зале Московской консерватории, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.