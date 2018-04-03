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ТюмГУ – региональный эксперт в сфере закупок

20:31 03 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
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Тюменский госуниверситет совместно с ФАС России и Ассоциацией антимонопольных экспертов организовали и провели конференцию "Актуальные проблемы применения антимонопольного законодательства: взгляд регулятора, бизнеса и экспертов", рассказали в управлении стратегических коммуникаций вуза. 

Заявленная тема сегодня звучит особенно остро. В России наблюдается большая проблема с развитием конкуренции, а ведь это основа экономической безопасности государства. Чтобы найти пути решения вопроса, на площадке в Тюмени собрались практикующие специалисты, эксперты, представители бизнеса и вузовского сообщества.

Руководитель УФАС России по Тюменской области Игорь Веретенников отметил, что антимонопольное законодательство развивается очень динамично. Сегодня практически все распределение бюджетных средств и природных ресурсов происходит через торги, электронные аукционы, конкурсы, запросы котировок и т.д. Все это создалось буквально за последние несколько лет. Как следствие, образовался вакуум, нехватка специалистов в области конкурентного права, антимонопольного и тарифного регулирования, в сфере закупок.

В тюменском регионе эту проблему решает госуниверситет. В Институте государства и права ТюмГУ совместно с УФАС России по Тюменской области создана кафедра конкурентного права и антимонопольного регулирования. На ее базе откроют Центр экспертизы контрактной деятельности. Его специалисты будут оказывать услуги в сфере государственных и муниципальных закупок.

"В России только рождается научная специальность "конкурентное право", и подобных кафедр пока немного. Мы договорились с представителем Федеральной антимонопольной службы Сергеем Пузыревским, который возглавляет кафедру в одном из московских вузов, не просто о том, что будем сотрудничать. Направим к ним в магистратуру одного из лучших наших студентов, чтобы в последующем трудоустроить его в ТюмГУ. Подумаем о направлении пары преподавателей на стажировку в Московский государственный юридический университет им. Кутафина, чтобы они набрались опыта. И начнем разработку магистерской программы совместно с ФАС по конкурентному праву и антимонопольному регулированию", – прокомментировал ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

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Теги: антимонопольное законодательство , ТюмГУ , УФАС

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