Тюменцев переселяют из аварийной пятиэтажки на ул. Геологоразведчиков

фото "Тюменская линия"

Неудовлетворительное техническое состояние пятиэтажного 148-квартирного дома N2 по ул. Геологоразведчиков в Тюмени создает угрозу для безопасности жильцов. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Александр Моор на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 3 апреля.

"Дом уже признан аварийным, мы давно держим ситуацию на контроле. Здание было объявлено зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Сегодня поступила информация об углублении трещин в стенах, отслоении и разрушении кирпичной кладки. Поэтому жильцов необходимо переселить", - отметил Александр Моор.

В 19 часов 30 минут состоится встреча представителей городской администрации с жильцами дома, на которой людей проинформируют об угрозе чрезвычайной ситуации и переселении, а также расскажут о том, какая помощь будет им оказана.

"Безопасность людей важнее всего. Никого в беде мы не оставим", - подчеркнул Александр Моор.

Комиссия решила начать переселение жильцов с 20 часов 3 апреля. Нуждающимся предоставят места в гостинице "Колос". По словам Моора, людям, у которых квартиры в аварийном доме были единственным жильем, из областного бюджета оплатят найм временных жилых помещений. Договоры найма пройдут проверку в городской администрации.

Доступ в дом будет запрещен, его охрану обеспечат сотрудники полиции. Здание отключат от всех коммуникаций. Начиная с 4 апреля, жильцы в сопровождении работников МЧС смогут вывезти из квартир вещи и мебель.

﻿ фото "Тюменская линия" 1 /

Евгений Бабенко