Россиянам еще предстоит освоить корпоративное волонтерство

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Молодежь чаще, чем старшее поколение, ведет волонтерскую деятельность в компании друзей, через благотворительные организации и госструктуры, а также через Интернет. Понятие корпоративного волонтерства россиянам пока знакомо слабо.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного теме волонтерства. Наиболее распространенной формой волонтерской активности является участие в благоустройстве территорий – опыт такого рода деятельности есть у 72% россиян. Около половины граждан перечисляли деньги нуждающимся в помощи и участвовали в сборе пожертвований. Практика личного общения с представителями социально уязвимых групп пока менее распространена, однако знакома каждому пятому россиянину, 18%.

Каждый шестой участник безвозмездных форм помощи людям делал это с помощью компаний-работодателей. Однако чаще всего поддержка оказывалась в индивидуальном порядке, вместе со знакомыми. Молодежь чаще, чем старшее поколение, действовала в компании друзей, через благотворительные организации и госструктуры, через интернет (23% среди 18-24-летних против 6% среди 60-летних и старше). С понятием "корпоративное волонтерство" знакомы 26% россиян.

Готовность к участию в волонтерских программах выразили две трети всех опрошенных (всего 68%, однако безусловную уверенность – только 19%). Молодые люди (80% в группе от 18 до 24 лет), респонденты с высоким, по их оценкам, достатком (73%), жители сельской местности (72%) проявили больший энтузиазм.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в презентации. "В ситуации роста популярности волонтерства/добровольчества как формы социальной активности корпоративное волонтерство в России сегодня является скорее территорией роста. Только четверть опрошенных россиян хотя бы что-то слышали о такой форме деятельности, при том, что работающих среди выборки - почти половина. Объявленный Год добровольчества/волонтерства дает хорошую возможность для российских компаний и учреждений заполнить этот вакуум", - сказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28-29 марта. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, сообщает пресс-служба ВЦИОМ.