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Тюменская "Библионочь" набирает волонтеров

10:16 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
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"Магия книги" - это тема седьмого ежегодного Всероссийского фестиваля чтения "Библионочь", который в 2018 году пройдет 21 апреля. 

Координатором акции стала Российская государственная библиотека. Традиционно фестиваль чтения проводится в третью субботу апреля. Согласно официальному письму Минкульта России, темой "Библионочи" в 2018 году стала "Магия книги". 

Портал Культура.рф публикует анонсы программ, которые своим гостям подготовили библиотеки страны. В Тюменской области к акции пока присоединились не все - это видно на карте "Библионочи". Впереди своих коллег оказались библиотекари Ялуторовска и Юргинского района.

Темы библиотечных акций многообразны: многие посвятят встречи стране восходящего солнца в честь перекрестного Года России и Японии, отдельные коллективы предложат гостям акции ознакомится с магией книг о "Звездных войнах", "Алисе в стране чудес", а также отечественных авторов на свое усмотрение. 

В соцсетях появилось объявление о наборе волонтеров на открытие "Библионочи" в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева. "Ищем волонтера-хореографа или того, кто сможет поставить танец-флешмоб для открытия. Ищем семнадцать танцующих волонтеров, которые после открытия смогут встать на площадки: входная зона, работа на этажах, работа на площадке волонтерства Тюмени", - гласит призыв. 

Встреча в Тюменской областной научной библиотеке пройдет с 19 до 24 часов. 

Лина Орлова

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Теги: Библионочь , Год волонтера , Тюменская областная научная библиотека , флешмоб

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