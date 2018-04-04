2ГИС запустил "Отзывы" в Тюмени

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В 2ГИС в Тюмени появилась возможность писать отзывы о компаниях. Сервис "Отзывы 2ГИС" уже доступен в мобильных приложениях и онлайн-версии 2ГИС.

Теперь отзывы о компаниях и услугах можно писать прямо в 2ГИС. Для этого нужно зайти в карточку организации в 2ГИС, поставить ей рейтинг и поделиться с пользователями впечатлениями о ее работе, услугах или последнем визите. Раньше в карточках организаций транслировались только отзывы с Флампа и Foursquare, сейчас к ним добавятся оценки пользователей, выставленные прямо в 2ГИС. Вместе они будут влиять на рейтинг компаний и их положение в списке выдачи. Всего для организаций Тюмени написано более 40 тыс. отзывов на Flamp. Самые популярные рубрики — салоны красоты, заведения общепита и медицинские центры.

К запуску сервиса подготовили подборку мест, которые больше всего хвалят пользователи Флампа. В нее вошли 10 компаний, например, кинотеатр "Киномакс", кафе-бар Granny`s Bar и ресторан грузинской кухни "Счастье" — о нем написали 181 отзыв.

Написать отзыв можно о любой компании или фирме, которая есть в 2ГИС, кроме государственных служб, правительстве, ГИБДД, налоговых и судах. Сервис уже работает в Москве и ряде других городов, сообщает пресс-служба 2ГИС.