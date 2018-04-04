За лучшее воспоминание о "Студенческой весне" подарят толстовку и билеты на шоу

Фото из официальной группы "Студенческая весна | Тюмень" во "ВКонтакте"

Поделиться своими историями с прошлых фестивалей предлагают тюменцам организаторы областной "Студенческой весны".

Авторы самых трогательных, смешных и необычных воспоминаний получат в подарок толстовку с фирменной символикой фестиваля и билеты на финальное шоу направлений "Театр" и "Мода". Для участия в конкурсе нужно разместить свою историю под хештегом #явспоминаю72 в социальных сетях и добавить пару фотографий из архива.

Напомним, XXIII областной фестиваль "Студенческая весна" в Тюмени продлится со 2 по 22 апреля. Мероприятие бьет рекорд по количеству участников - оргкомитет получил около 3,5 тыс. заявок на участие.

Дарья Казакова