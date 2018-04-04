Кто поедет на КиВиН в Сочи от Тюмени

фото ДТиС "Пионер"

Открытие "Сезона побед" лиги КВН "Тюмень" пройдет в концертном зале Дворца творчества и спорта "Пионер" 6 апреля.

По информации организаторов, в четвертьфинале встретятся команды КВН учащейся и работающей молодежи из ТюмГУ, ГАУ Северного Зауралья, Западно-Сибирского и медицинского колледжей, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и сборная Нового Уренгоя.

"На старт! Внимание! Марш!" - так называется ¼ финала лиги "Тюмень".

В сезоне большинство дебютантов. "Чемпион этого сезона будет уже двадцатой командой, направляемой лигой "Тюмень" на международный фестиваль КиВиН в Сочи. В последние годы это были команды "Сборная ТюмГАСУ "Кишинев", "Мирное время" ТВВИКУ и два последних года "Русь" ГАУСЗ. Все они получали повышенный рейтинг и успешно играли, а "Русь" и сейчас играет в Центральных лигах международного союза КВН. 20 апреля они сразятся за звание чемпиона лиги среди детских команд", - рассказала директор лиги "Тюмень" Лариса Антропова.