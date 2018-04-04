В регионе разрабатывают проект "Продаем тюменское"

mcx.ru

Проблемы развития продовольственного рынка в Тюменской области стали предметом обсуждения на очередном заседании комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Как сообщил заместитель губернатора, директор департамент АПК Тюменской области Владимир Чейметов, в 2017 году тюменским сельхозтоваропроизводителям удалось увеличить объемы производства по сравнению с 2016 годом.

"В настоящее время наши производители имеют 59 брендов продукции в молочном и мясном сегментах, производстве хлебобулочных изделий и ряде других. Кроме того, в 2017 году на рынок поступили 200 новых видов продукции. Активно продвинулись тюменские предприятия в сегменте производства сыра, новые виды продукции выпустили Ялуторовский мясокомбинат, Рощинский кролиководческий комплекс, предприятия рыбоводства", - рассказал замгубернатора.

В то же время актуальным остается вопрос реализации тюменской сельхозпродукции. Доля продуктов местного производства в торговле в Тюменской области за предыдущий год составила 48%. Наибольший процент пришелся на молочку, колбасы и яйцо. Доля этих продуктов в торговле составила более 60%, в федеральных торговых сетях она равна 40%.

По данным заместителя директора департамента потребительского рынка и туризма Александра Сидорова, в 2017 году треть тюменской продукции продавалась через федеральные торговые сети, 67% - через региональные сети, несетевые и фирменные магазины, еще 2% - на рынках.

Расширять сбыт местным товаропроизводителям помогают и федеральные торговые сети. Так, в 2017 году в магазинах сетей "Магнит" и "Пятерочка" было продано тюменских товаров на 4 млрд рублей.

Купить тюменскую сельхозпродукцию можно было и в других регионах. В 2017 году местные товаропроизводители реализовали в соседних субъектах продукции болеем чем на 7 млрд рублей. Традиционными стали выездные сельхозярмарки в городах Югры и Ямала.

В то же время депутаты выразили обеспокоенность сокращением количества таких ярмарок в северных округах. Так, если в 2017 году там прошло 35 выездных ярмарок, то на 2018 год запланировано 24.

Депутат Виктор Рейн затронул также вопросы импорта овощей в Тюменскую область. "Сегодня с учетом возвращения на российский рынок турецкой овощной продукции у нас какие-то прогнозы есть, - поинтересовался он. – Учитывая, что еще Греция приедет, это может создать угрозу нашему рынку".

Владимир Чейметов, комментируя вопрос, отметил, что сегодня импорт является необходимостью, поскольку Россия - дефицитная страна и полностью обеспечить потребность в овощах не может.

"В то же время программа, предусмотренная Минсельхозом России на 2018-2020 годы, позволит обеспечить ввод необходимого объема мощностей для обеспечения потребностей. Относительно импорта принимаются решения, которые не нарушали бы инвестиционных планов российских предприятия и уже реализованных проектов. Не нужны особые условия, надо жить в рынке, к тому моменту когда границы откроются, чтобы хозяйствующие субъекты могли конкурировать с импортными", - подчеркнул Владимир Чейметов.

Еще один вопрос, который волновал депутатов, касался реализации продукции, производимой личными подсобными хозяйствами. По словам депутата Юрия Конева, сегодня на первое место встает проблема сбыта молочной продукции в личных подсобных хозяйствах. Он поинтересовался, как ведется работа в этом направлении.

Александр Сидоров пояснил, что в настоящее время разрабатывается областной проект "Продаем тюменское", который станет продолжением программы "Покупаем тюменское". "Новый проект будет носить более комплексный и масштабный характер. Кроме того, по поручению губернатора мы учитываем в программе необходимость обеспечить личным подсобным хозяйствам возможность сбыта своей продукции", - пояснил он.

Члены комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям приняли информацию к сведению.

Любовь Голышева