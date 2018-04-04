Тюменцы могут получить лицензию на оружие со скидкой

Фото - ИА "Тюменская линия"

Госпошлина на выдачу лицензий и разрешений на оружие при использовании единого портала Госуслуг обходится жителям Тюменской области дешевле. Почти 94 процента таких услуг оказываются сегодня в электронном виде.

Об этом сообщил начальник отделения контроля за оборотом оружия управления Росгвардии по Тюменской области майор полиции Алексей Федосенко на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Тюменская линия" и "Интерфакс-Урал" .

"Росгвардия работает над повышением качества этих услуг, - отметил Алексей Федосенко. – И, в частности, мы стремимся к тому, чтобы граждане активнее пользовались порталом Госуслуги. При этом, кроме скидки за государственную пошлину, не надо стоять в очереди, чтобы подать заявление, а также имеется возможность отслеживать работу с заявлением через личный кабинет портала".

Начальник отдела уточнил, что государственная пошлина на выдачу лицензии на приобретение или коллекционирование оружия составляет сегодня 2 тыс. рублей. Однако при подаче документов в электронном виде заплатить придется только 1 тыс. 400 рублей. "Это особенно востребовано у жителей юга Тюменской области", - добавил Федосенко.

Всего на контроле ведомства, по словам Алексея Федосенко, в Тюменской области состоят более 58 тыс. владельцев различных видов огнестрельного оружия. "За текущий квартал более 800 человек получили по результатам рассмотрения заявлений отказ в разрешении на приобретение оружия, в основном причинами отказа являются неправильно оформленные документы, а также судимость, повторные административные нарушения, либо нарушения правил охоты", - отметил Алексей Федосенко.

Николай Ступников