Россияне говорят о необходимости отдыха от социальных сетей

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80% составила доля пользователей Интернета в России в первом квартале. Прирост числа ежедневных интернет-серферов за семь лет составил 34%. Такие данные приводит ВЦИОМ.

Около половины пользователей (45%) в последний год сознательно отключали доступ к Интернету (на день или более), 66% вынужденно оставались без Сети. При этом 83% из них не чувствовали себя ущемленными, а 7% даже ощутили радость и расслабление.

Большинство "интернетчиков" признают необходимость в периодическом отдыхе, около половины, выбирая место отдыха, предпочли бы территорию без доступа к Интернету. Гипотетическая ситуация полного исчезновения Интернета не вызовет паники среди половины пользователей: 22% сказали, что в этом случае в их жизни ничего не изменится, 30% - что влияние будет крайне слабым. Вместе с тем, для 47% это станет серьезным испытанием – с 2017 года (32%) эта доля заметно выросла. 39% признались, что их жизнь существенно изменится, однако они смогут приспособиться, 8% - что они не представляют повседневности без возможности выйти в Сеть.

"В том, что за последние 10-15 лет произошло массовое увеличение интернет-аудитории, которая продолжает не так бурно, как в начале 2000-х, но поступательно расти, никакой новости уже нет. Сейчас наше внимание обращено к другой тенденции-гипотезе: за бурным приливом социальных масс в новое для себя коммуникационное пространство мы ожидаем эффекта некоторого оттока в офлайн. Эта тенденция может иметь много проявлений, начиная от запроса на моноканальность информационного потока и заканчивая полным отшельничеством - все это нам еще предстоит мониторить и проверять.

Скорее всего, этот эффект окажется маятниковым, пока социальные практики окончательно не сформируются, но одно уже ясно сейчас: в обществе есть заметный запрос на "информационные каникулы" и "периоды коммуникационной тишины", - сказал руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин. Инициативный Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 марта -1 апреля 2018 г. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью объемом 2 тыс. респондентов.