Свалки на Червишевском кладбище-1 обещали убрать к Родительскому дню

Фото - прокуратура г. Тюмени

За свалки на тюменском кладбище Червишевское-1 оштрафовали руководителя МКУ "Некрополь".

Городская прокуратура проверила обращение жительницы Тюмени, пожаловавшейся на ненадлежащее содержание территории кладбища. Прокуроры выехали на кладбище и нашли там девять свалок, образовавшихся еще осенью 2017 года, а также пять упавших на могилы деревьев.

В отношении и.о. директора муниципального казенного учреждения "Некрополь" было возбуждено административное дело за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.

3 апреля областное управление Роспотребнадзора оштрафовало его на 10 тыс. рублей.

Руководитель признал свою вину, обещал убрать свалки к Родительскому дню.