Делегация Павлодарской области Казахстана побывала на тюменских заводах

Фото ИА "Тюменская линия"

Опыт Тюменской области по привлечению инвестиций и созданию индустриальных парков вызывает серьезный интерес. Об этом заявил журналистам аким Павлодарской области Республики Казахстан Булат Бакауов после посещения ряда тюменских предприятий.

Прибывшая в регион по приглашению губернатора Тюменской области Владимира Якушева представительная казахстанская делегация во главе с Булатом Бакауовым побывала на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе и предприятии "УГМК-Сталь", в индустриальных парках "Боровский" и "ДСК-500", а также в распределительном центре торговой сети "Пятерочка".

"В Тюменской области и Павлодарской области Республики Казахстан - схожие структуры экономики. Например, в нашем регионе ежегодно перерабатывается 6 миллионов тонн нефти. Металлургическая отрасль в Тюмени только развивается, а у нас она работает около 50 лет. Кроме того, нас объединяет река Иртыш. Есть очень много точек соприкосновения", - отметил Булат Бакауов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область входит в число лидеров в России по привлечению инвестиций в основной капитал и развитию малого и среднего бизнеса, поэтому контакты между нашими регионами имеют особое значение, подчеркнул он.

"У нас действует свободная экономическая зона, в которой существуют различные льготы, в том числе таможенные. Хотим привлечь туда тюменских инвесторов. В то же время очень интересен опыт Тюменской области по созданию индустриальных парков, резидентам которых регион предоставляет значительные преференции, в число которых входят минимальная плата за землю и возможность получить займ до 50 миллионов рублей по нулевой процентной ставке. Привлечение инвестиций - задача номер один, и я вижу, что в Тюменской области эта работа идет на очень высоком уровне", - сказал Булат Бакауов, отвечая на вопрос обозревателя "Тюменской линии".

По словам акима, павлодарских бизнесменов интересует тюменский лес. Булат Бакауов рассказал, что казахстанские аграрии готовы поставлять на тюменский рынок свежие тепличные овощи.

В ходе визита делегации Павлодарской области в Тюмень стороны планируют обсудить перспективные направления сотрудничества, в том числе в сфере АПК и пищевой промышленности, внедрения инноваций и новых технологий.

Фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко