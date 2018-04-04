Ямальские оленеводы используют в работе спутниковые радиомаяки

фото ветеринария.рф

Спутниковые радиомаяки закрепили на важенок дикого оленя оленеводы общины коренных малочисленных народов Севера "Илебц" в Сеяхинской тундре.

Отслеживание путей миграции диких стад необходимо для предотвращения увода домашних оленей дикими особями. Информация с датчиков по каналам спутниковой связи будет поступать в Российский центр освоения Арктики и распространяться среди оленеводческих хозяйств Ямала для того, чтобы у них была возможность вернуть уведенных домашних оленей. Спутниковые передатчики российского производства приобретены Российским центром освоения Арктики после сигналов оленеводческих хозяйств о том, что в период гона (октябрь-ноябрь) с дикими северными оленями ушли самки из домашних стад. В конце февраля спутниковые передатчики были переданы в общину "Илебц", после чего оленеводам пришлось еще месяц потрудиться, чтобы найти и отловить особей из диких стад. По словам представителя общины Михаила Окотэтто, поиску препятствовала плохая погода и то, что стада диких оленей разбрелись по тундре. В марте удалось поймать двух важенок. На них закрепили передатчики и отпустили. "Пометить передатчиками важенок посоветовали старейшины, – рассказал Михаил Окотэтто. – Самки – более жизнестойкие. Самцы часто дерутся, могут повредить ошейник и радиомаяк, зацепить его рогами. Самки всегда находятся при стаде, поэтому перемещение диких оленей будет легче отследить".

В 2017 году ямальские биологи с помощью местного жителя Такучи Лаптандера на научно-исследовательском стационаре "Еркута" пометили спутниковым передатчиком песца. Ученые смогли отследить перемещение животного на протяжении более 1 тыс.км от стационара "Еркута" на южном Ямале до города Воркуты и обратно через Ямал до Обской губы, по которой песец переместился к северу до полуострова Гыдан. Результаты исследования были представлены и вызвали большой интерес ученых на пятой международной конференции по изучению песца в Римуски (Канада), сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.