up

4.04.2018 среда

USD 57,5375

EUR 70,9207

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Ямальские оленеводы используют в работе спутниковые радиомаяки

17:10 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ветеринария.рф

Спутниковые радиомаяки закрепили на важенок дикого оленя оленеводы общины коренных малочисленных народов Севера "Илебц" в Сеяхинской тундре.

Отслеживание путей миграции диких стад необходимо для предотвращения увода домашних оленей дикими особями. Информация с датчиков по каналам спутниковой связи будет поступать в Российский центр освоения Арктики и распространяться среди оленеводческих хозяйств Ямала для того, чтобы у них была возможность вернуть уведенных домашних оленей. Спутниковые передатчики российского производства приобретены Российским центром освоения Арктики после сигналов оленеводческих хозяйств о том, что в период гона (октябрь-ноябрь) с дикими северными оленями ушли самки из домашних стад. В конце февраля спутниковые передатчики были переданы в общину "Илебц", после чего оленеводам пришлось еще месяц потрудиться, чтобы найти и отловить особей из диких стад. По словам представителя общины Михаила Окотэтто, поиску препятствовала плохая погода и то, что стада диких оленей разбрелись по тундре. В марте удалось поймать двух важенок. На них закрепили передатчики и отпустили. "Пометить передатчиками важенок посоветовали старейшины, – рассказал Михаил Окотэтто. – Самки – более жизнестойкие. Самцы часто дерутся, могут повредить ошейник и радиомаяк, зацепить его рогами. Самки всегда находятся при стаде, поэтому перемещение диких оленей будет легче отследить".

В 2017 году ямальские биологи с помощью местного жителя Такучи Лаптандера на научно-исследовательском стационаре "Еркута" пометили спутниковым передатчиком песца. Ученые смогли отследить перемещение животного на протяжении более 1 тыс.км от стационара "Еркута" на южном Ямале до города Воркуты и обратно через Ямал до Обской губы, по которой песец переместился к северу до полуострова Гыдан. Результаты исследования были представлены и вызвали большой интерес ученых на пятой международной конференции по изучению песца в Римуски (Канада), сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: олени , радиомяки , спутники , тундра , Ямал

Последние новости

18:05 Тотальный диктант можно будет написать в парке "Россия - моя история"
17:54 5 апреля - события дня
17:43 Юные воспитанники Дворца "Пионер" привезли награды из Казани
17:32 В Голышманово задержали похитителя бензопилы
17:21 В Ишиме завершается строительство защитной дамбы
17:10 Ямальские оленеводы используют в работе спутниковые радиомаяки
17:00 В регионе разрабатывают проект "Продаем тюменское"
16:49 В Тобольске началась призывная кампания
16:38 Свалки на Червишевском кладбище-1 обещали убрать к Родительскому дню
16:27 В Тобольске директор компании задолжал работникам полтора миллиона рублей
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область готовится к весеннему паводку

В Тюменской области продолжится финансирование жилищных программ

Владимир Якушев: Беларусь и Тюменская область связаны исторически и духовно

Политика

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Экономика

В Ишиме завершается строительство защитной дамбы

В регионе разрабатывают проект "Продаем тюменское"

Делегация Павлодарской области Казахстана побывала на тюменских заводах

Общество

Тотальный диктант можно будет написать в парке "Россия - моя история"

5 апреля - события дня

Юные воспитанники Дворца "Пионер" привезли награды из Казани

Спорт

Тюменские дзюдоисты в составе сборной России выступят на Кубке Европы

Тюменские биатлонистки стали вторыми в эстафете чемпионата России

Лаптисты из Ярково в составе Тюменской области заняли пятое место на первенстве страны

Происшествия

В Голышманово задержали похитителя бензопилы

В Тобольске директор компании задолжал работникам полтора миллиона рублей

Студент, рецидивист и вор сбывали наркотики в Тюмени и Ишиме
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+