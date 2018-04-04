Юные воспитанники Дворца "Пионер" привезли награды из Казани

pioner72.ru

Юные артисты из студии детского эстрадного вокала "Дебют" тюменского Дворца творчества и спорта "Пионер" вернулись с победой с Международного конкурса-фестиваля "Достижение", который проходил в Казани.

Как рассказали в пресс-службе "Пионера", ребята из студии детского эстрадного вокала "Дебют" покорили зрителей и жюри и получили награды. Ансамбль "Браво", а также солисты Петр Думанский, Анна Кокорина, Ксения Борка, Дарья Шульгат стали лауреатами I степени. Ансамбль "Ура", Лиза Лапинская, Полина Будылдина, Карина Хайрова получили диплом лауреатов II степени. А трио "Смайл", Алиса Арашкиева и Алина Зарипова вернулись в Тюмень лауреатами III степени.

Студия эстрадного вокала "Дебют" создана в 2005 году. Она универсальна по роду своей деятельности и включает в себя синтез вокального искусства, музыки, хореографии, основ актерского мастерства. Дети учатся в ансамбле не только петь, но и умению общаться друг с другом. Совместные выступления в концертных программах, коллективные выезды на конкурсы укрепляют детский коллектив. Воспитанники студии имеют высокие результаты участия в конкурсах областного, всероссийского и международного уровня.

Руководитель студии – Ольга Садковая.