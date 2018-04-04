up

4.04.2018 среда

USD 57,5375

EUR 70,9207

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Юные воспитанники Дворца "Пионер" привезли награды из Казани

17:43 04 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
pioner72.ru

Юные артисты из студии детского эстрадного вокала "Дебют" тюменского Дворца творчества и спорта "Пионер" вернулись с победой с Международного конкурса-фестиваля "Достижение", который проходил в Казани.

Как рассказали в пресс-службе "Пионера", ребята из студии детского эстрадного вокала "Дебют" покорили зрителей и жюри и получили награды. Ансамбль "Браво", а также солисты Петр Думанский, Анна Кокорина, Ксения Борка, Дарья Шульгат стали лауреатами I степени. Ансамбль "Ура", Лиза Лапинская, Полина Будылдина, Карина Хайрова получили диплом лауреатов II степени. А трио "Смайл", Алиса Арашкиева и Алина Зарипова вернулись в Тюмень лауреатами III степени.

Студия эстрадного вокала "Дебют" создана в 2005 году. Она универсальна по роду своей деятельности и включает в себя синтез вокального искусства, музыки, хореографии, основ актерского мастерства. Дети учатся в ансамбле не только петь, но и умению общаться друг с другом. Совместные выступления в концертных программах, коллективные выезды на конкурсы укрепляют детский коллектив. Воспитанники студии имеют высокие результаты участия в конкурсах областного, всероссийского и международного уровня.

Руководитель студии – Ольга Садковая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: конкурс , пение , творчество

Последние новости

18:05 Тотальный диктант можно будет написать в парке "Россия - моя история"
17:54 5 апреля - события дня
17:43 Юные воспитанники Дворца "Пионер" привезли награды из Казани
17:32 В Голышманово задержали похитителя бензопилы
17:21 В Ишиме завершается строительство защитной дамбы
17:10 Ямальские оленеводы используют в работе спутниковые радиомаяки
17:00 В регионе разрабатывают проект "Продаем тюменское"
16:49 В Тобольске началась призывная кампания
16:38 Свалки на Червишевском кладбище-1 обещали убрать к Родительскому дню
16:27 В Тобольске директор компании задолжал работникам полтора миллиона рублей
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Тюменская область готовится к весеннему паводку

В Тюменской области продолжится финансирование жилищных программ

Владимир Якушев: Беларусь и Тюменская область связаны исторически и духовно

Политика

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Экономика

В Ишиме завершается строительство защитной дамбы

В регионе разрабатывают проект "Продаем тюменское"

Делегация Павлодарской области Казахстана побывала на тюменских заводах

Общество

Тотальный диктант можно будет написать в парке "Россия - моя история"

5 апреля - события дня

Юные воспитанники Дворца "Пионер" привезли награды из Казани

Спорт

Тюменские дзюдоисты в составе сборной России выступят на Кубке Европы

Тюменские биатлонистки стали вторыми в эстафете чемпионата России

Лаптисты из Ярково в составе Тюменской области заняли пятое место на первенстве страны

Происшествия

В Голышманово задержали похитителя бензопилы

В Тобольске директор компании задолжал работникам полтора миллиона рублей

Студент, рецидивист и вор сбывали наркотики в Тюмени и Ишиме
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+