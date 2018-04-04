Белогрудые ежи вышли из спячки

фото Московского зоопарка

Белогрудые ежи в Московском зоопарке уже проснулись и вернулись к своему обычному жизненному ритму, а медведи (бурый и гималайские) еще продолжают спать.

У посетителей зверинца гораздо больше шансов понаблюдать за ежами в "Ночном мире", где животные ведут свой обычный образ жизни под покровом искусственных сумерек. Однако и на экспозиции "Фауна России" можно увидеть колючего зверька, вышедшего из своей норы в дневное время. В первые недели после спячки ежи наиболее активны. Все их силы направлены на поиск пищи, поскольку за зиму они тратят почти все свои жировые запасы.

В 2018 году первыми проснулись тушканчики – точнее, их разбудили зоологи. Следом за ними от спячки очнулись белогрудые ежи и еноты. Что характерно, еноты уже несколько раз выходили из своих теплых домиков в зимнюю пору, чтобы проверить, пришла ли весна. Однако каждый раз после непродолжительной прогулки животные возвращались ко сну. Но сейчас можно сказать, что они пробудились окончательно: об этом можно судить по тому, что животные стали более активны, а также у них возрос аппетит.

Гости Московского зоопарка могут увидеть ежей и енотов на экспозиции. А это значит, что весна уже наступила и уже совсем скоро проснутся все обитатели зоопарка, проведшие зиму во сне, сообщает пресс-служба зоопарка.