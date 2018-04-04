Подростка из Викулово подозревают в хранении марихуаны

фото СУ СК РФ по Тюменской области

17-летнего подростка из с. Викулово подозревают в хранении наркотического вещества. По месту его жительства полицейские обнаружили 312 граммов марихуаны.

По данным следствия, информации о хранении несовершеннолетним наркотического вещества поступила в правоохранительные органы. Она подтвердилась в ходе ее проверки 29 марта 2018 года.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Ишимского межрайонного следственного отдела.