Выставка "Образование. Карьера. Нефть и газ" откроется в Тобольске

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Выставка "Образование. Карьера. Нефть и газ" откроется в Тобольском филиале Тюменского индустриального университета 21 апреля в 10 часов 30 минут.

Выставка ориентирована на обучающихся школ, студентов, преподавателей, родителей и работодателей. Она ознакомит участников с новейшими технологиями и инновационными решениями в области образования, трендами нефтегазовой отрасли, а также актуальными предложениями работодателей. Экспозиция выставки даст возможность абитуриентам и старшим школьникам сориентироваться в профессиях среднего профессионального и направлениях подготовки высшего образования, наметить направления личностного и профессионального роста, узнать требования, которые предъявляют работодатели при отборе сотрудников, сообщает отдел информационного обеспечения ТИИ.