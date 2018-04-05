В больницах региона отменили карантинные мероприятия

ОРВИ и грипп. Фото ИА "Тюменская линия"

Карантинные мероприятия в медицинских организациях Тюменской области отменены с 4 апреля. В больницах сохраняется масочный режим и проветривание, сообщает областной департамент здравоохранения.

Напомним, с 26 марта по 1 апреля в Тюменской области ОРВИ и гриппом заболели 14 тыс. 205 человек, что ниже эпидемического порога и меньше на две тысячи человек по сравнению с предыдущей неделей. В Тюмени заболели 9 тыс. 693 человека.