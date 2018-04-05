Тюменскую молодежь ждут на международном фестивале в Казахстане

Фото ИА "Тюменская линия"

О работе Ассамблеи народа Казахстана рассказал представителям институтов гражданского общества Тюменской области аким Павлодарской области Республики Казахстан Булат Бакауов в ходе рабочей встречи в стенах Тюменского государственного института культуры.

Он подчеркнул, что партнерство двух стран не ограничивается только лишь торговыми связями, предусмотренными Евразийским экономическим союзом.

"Мы активно сотрудничаем в культурной сфере, большой вклад в это направление вносит Ассамблея народа Казахстана - уникальный институт, созданный по инициативе нашего президента Нурсултана Назарбаева. Ассамблея как часть культуры общества - уверенный проводник нашей страны в мировой культуре", - сообщил он.

Булат Бакауов отметил, что забота о развитии национальной культуры и языков, традиций, обычаев является повседневной работой этнокультурных объединений Казахстана, которых в Павлодарской области насчитывается 24. Он рассказал о Международном этнокультурном молодежном фестивале "Бірлік – Единство.kz", где участвуют представители Томской, Омской, Новосибирской области и Алтайского края. Аким Павлодарской области пригласил тюменскую молодежь принять участие в форуме этого года.

Президент Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев познакомил делегацию Казахстана с работой организации, которой в 2017 году исполнилось 10 лет. Председатель комитета по делам национальностей региона Евгений Воробьев отметил, что автономия казахов находится на высоте и не каждая общественная организация может похвастать таким уровнем работы.

Ректор Тюменского государственного университета культуры Игорь Шишкин выразил готовность наладить отношения с представителями Ассамблеи народа Казахстана и предложил рассмотреть вопрос по обучению ребят из Казахстана практически по всем направлениям творческо-исполнительской деятельности, которая представлена в вузе. Он также вручил Булату Бакауову информационное письмо о краеведческой конференции, посвященной 175-летию со дня рождения Ивана Словцова и 140-летию тюменского музейного комплекса, которая пройдет в областном центре осенью 2018 года. Игорь Шишкин выразил надежду на то, что это письмо заинтересует работников музейной и культурной отраслей Казахстана.

Аким Павлодарской области пригласил членов диаспоры на ставший уже традиционным в Павлодаре фестиваль "Улы дали ели" и всех присутствующих на Праздник единства народа Казахстана, который пройдет 1 мая.

"Мы знаем большие казахские диаспоры в других регионах России, со всеми общаемся. Несмотря на то, что мы не граничим с Тюменской областью, у нас большое плодотворное сотрудничество. Мы очень горды тем, что диаспора казахов в вашем регионе представлена может не большим, но очень качественным составом", - подытожил он. В завершение встречи участники обменялись памятными подарками и сделали общее фото.

Дарья Казакова