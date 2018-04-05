Тюменский Rich Family пожарные планировали проверить 12 апреля

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Проведение проверки соблюдения нормативных требований по пожарной безопасности в сгоревшем 5 апреля тюменском торговом центре Rich Family была запланирована на 12 апреля. Об этом обозревателю "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области.

"К сегодняшнему дню совместно с прокуратурой Тюменской области мы проверили уже 60 торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей. Критических нарушений правил пожарной безопасности не выявлено. В целом в Тюменской области насчитывается более 600 объектов, подлежащих проверке. Работа продолжается", - отметили в пресс-службе.

Внеплановые проверки пожарной безопасности торговых и торгово-развлекательных центров, а также других мест с массовым пребыванием людей начались в Тюменской области 28 марта. Их инициировала генеральная прокуратура РФ после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Аналогичное поручение дал губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

Сотрудники прокуратуры Тюменской области и регионального ГУ МЧС проверяют состояние эвакуационных путей и выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, систем пожарной сигнализации и дымоудаления, работу системы оповещения людей в случае пожара, знание персоналом действий в случае возникновения пожара.

"При выявлении нарушений необходимо их реально и в кратчайшие сроки устранить. Никто не вправе подвергать риску жизни людей", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, пожар в крупном магазине игрушек Rich Family, расположенном на ул. Кремлевской в Тюмени, произошел в ночь на 5 апреля. В результате пожара одноэтажное здание торгового центра получило значительные повреждения, у него обвалилась крыша. Общая площадь пожара составила около 3 тыс. кв. м. Пострадавших нет, причину пожара выясняют специалисты.

Евгений Бабенко