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В Ишиме выберут самое большое и самое красивое пасхальное яйцо

15:00 05 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати

Выставка пасхальных яиц в рамках конкурса "Ишимское пасхальное яйцо-2018" приглашает горожан и гостей города в Фестивальный парк 8 апреля в 11 часов.

В департаменте по социальным вопросам администрации Ишима, которая выступила организатором мероприятия, пояснили, что в конкурсе могут участвовать мастера от 6 лет. Разработано несколько номинаций: "Умелец", "Творец", "Вдохновение", "Мастер". Участники представят пасхальные яйца в технике аппликации, декупажа, выжигания, резьбы по дереву, квилинга, макраме, лоскутной техники. Будут представлены даже малые архитектурные формы.

По словам второго организатора, директора Фестивального парка Олега Панасюка, на конкурс представлено около 100 работ. Разные техники и цветовые решения, буйство фантазии и красок – вот что отличает творения местных умельцев.

Кроме того, в рамках выставки ишимцы смогут пройти мастер-классы по изготовлению пасхальных яиц и прокатиться на аттракционах.

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Соб. инф.

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Теги: администрация , Ишим , конкурсы , Пасха

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