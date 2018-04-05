Будущие инженеры ТюмГУ в финале Changellenge стали бронзовыми призерами

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Команда Политехнической школы ТюмГУ в финале чемпионата Национальной лиги кейсов Changellenge заняла третье место.

В ее составе выступали студенты второго курса магистерской программы "Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа": Отабек Арзыкулов, Виктор Дмитриев, Владимир Филиппов, Тимур Хисматов.

Напомним, ранее они успешно прошли отборочный тур и вошли в десятку финалистов чемпионата Changellenge по направлению Cup Technical в нефтегазовой секции. Ребята разрабатывали концепцию интеллектуального месторождения для компании "Шлюмберже".

Третье место – высокое достижение, если учитывать, что на старте чемпионата в претендентах на победу было 465 команд, или более 1,8 тыс. участников, представлявших более 80 вузов из 70 городов.

Как считают организаторы, крупнейшие состязания по решению реальных бизнес-задач, к которым относится чемпионат Changellenge, учит ребят работать в команде, мотивировать других и самих себя, развивает их собственные аналитические навыки, так как прежде чем решить кейс, нужно обработать огромное количество информации, сообщает пресс-служба вуза.