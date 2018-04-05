На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск изменится схема движения

Фото: rosavtodor.ru

Схема движения на 952 км федеральной трассы Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск в районе Ханты-Мансийска изменится 8 апреля. Как сообщает "Уралуправтодор", причиной тому - VI "Югорский лыжный марафон", который пройдет с 8 до 18 часов.

Для въезда на территорию гостиничного комплекса "Cronwell Resort Югорская долина" при движении со стороны Тюмени водители смогут развернуться на развязке и затем повернуть на км 952+460. Этот же поворот необходимо будет использовать для въезда в комплекс при движении со стороны Ханты-Мансийска. Выезд с территории комплекса будет осуществляться через примыкание на 951+234 км.

При возникновении трудностей, водителям советуют воспользоваться помощью круглосуточной дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-63-06.