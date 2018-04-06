Тюменцы могут воспользоваться удобным трансфером из аэропорта Симферополя

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Автоэкспресс Fly&Bus доставит отдыхающих из аэропорта Симферополя к месту отдыха и лечения максимально быстро и комфортно, сообщается на сайте аэропорта "Рощино".

Выбрать время поездки и оплатить данную услугу можно заранее на сайте. Приобрести билеты в Крыму можно также по прилету в зале получения багажа.

Перевозки организованы из аэропорта Симферополя в Алушту, с. Кипарисное, Гурзуф, Ялту, Севастополь, Саки, санаторий "Полтава Крым", Евпаторию, санаторий "Таврия", санаторий "Золотой берег" и в обратном направлении.

Стоимость поездки варьируется от 300 до 500 рублей.

Напомним, проект Fly&Bus реализуется при поддержке Минтранса России.