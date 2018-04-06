Есенгалий Ибраев: народная дипломатия помогает развивать экономические связи

Фото ИА "Тюменская линия"

Народная дипломатия играет очень важную роль в развитии экономических связей между Тюменской областью и регионами Казахстана. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" президент региональной национально-культурной автономии казахов Есенгалий Ибраев.

"Действуя методами народной дипломатии, мы стараемся налаживать не только гуманитарные, но и деловые контакты с нашими братьями из Республики Казахстан", - отметил Есенгалий Ибраев.

По мнению президента региональной национально-культурной автономии казахов, встречи и общение на многочисленных национальных культурных мероприятиях и праздниках, которые проходят и в Тюменской области, и в Казахстане, позволяют обмениваться информацией, способствуют укреплению взаимного доверия между нашими предпринимателями и налаживанию деловых контактов.

"Казахстанские бизнесмены высоко оценивают сформированный в Тюменской области благоприятный инвестиционный климат. Механизмы господдержки предпринимателей и инвесторов, действующие в нашем регионе, вызывают у казахстанских коллег серьезный интерес. Конечно, основную работу по развитию торгово-экономических связей с Казахстаном ведет правительство Тюменской области, но мы тоже прилагаем для этого усилия. Я уверен, что наши экономические связи будут укрепляться", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

pavlodar.gov.kz

Напомним, 4 и 5 апреля в Тюменской области побывала представительная делегация Павлодарской области Республики Казахстан, которую возглавлял аким региона Булат Бакауов. Члены казахстанской делегации побывали в Агентстве инфраструктурного развития Тюменской области, посетили Антипинский нефтеперерабатывающий завод, металлургический завод "Электросталь Тюмени" компании "УГМК-Сталь", индустриальные парки "Боровский" и "ДСК-500", крупные предприятия агропромышленного комплекса, Медицинский город и Федеральный центр нейрохирургии. Аким Павлодарской области встретился с активистами национально-культурной автономии казахов Тюменской области.

"Тюменская область входит в число лидеров в России по привлечению инвестиций в основной капитал и развитию малого и среднего бизнеса, поэтому контакты между нашими регионами имеют особое значение. Привлечение инвестиций - задача номер один, и я вижу, что в Тюменской области эта работа идет на очень высоком уровне", - подчеркнул Булат Бакауов в интервью обозревателю "Тюменской линии".

Тюменская область и Павлодарская область Республики Казахстан намерены заключить соглашение о сотрудничестве. Об этом заявили Булат Бакауов и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Подписание документа должно состояться в рамках традиционного форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в 2018 году в Петропавловске.

"Не сомневаюсь, что благодаря нашему конструктивному сотрудничеству мы сможем реализовать множество самых разных совместных проектов. Будем рады приходу в регион новых партнеров из Павлодарской области. Со своей стороны готовы их всячески поддержать", - подчеркнул Владимир Якушев.

admtyumen.ru

Евгений Бабенко