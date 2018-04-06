Делегация Павлодарской области ознакомилась с тюменским опытом в молочном животноводстве

mcx.ru

Тюменские молочные фермы посетила делегация Павлодарской области Республики Казахстан во главе с акимом Булатом Бакауовым.

Члены делегации отметили, что опыт тюменцев в молочном животноводстве им интересен.

Заместитель акима Павлодарской области по вопросам сельского хозяйства Даурен Махожанов по итогам визита на предприятии рассказал, что главным фактором высоких надоев на Тюменских молочных фермах является создание комфортных условий для поголовья. "В Казахстане сейчас активно развивается молочное животноводство. Мы завозим скот с высокопродуктивной генетикой, - сказал он. – Важно раскрыть потенциал скота. Здесь мы увидели, как это сделать: просторная планировка, свободное передвижение стада по помещениям комплекса, питательный рацион. Видно, что коллектив предприятия старается создать комфортные условия для животных. И они отвечают высокими надоями".

Сельскохозяйственная отрасль - перспективное направление в развитие экономики Павлодарской области. "Для эффективности молочного животноводства важно применять современные технологии, - уверены гости из Казахстана. Даурен Махожанов отметил, что в Павлодарской области есть крепкие хозяйства с большим поголовьем. Они выросли из небольших личных подворий, благодаря упорству фермеров. Теперь необходимо активизировать работу с инвесторами. И в этом поможет опыт Тюменской области.

"В других областях Казахстана есть большие фермы, где поголовье превышает две тысячи особей. Это предприятия в которые вложили деньги крупные инвесторы. Сейчас, учитывая что у Павлодарской области есть большой потенциал в сельхозпроизводстве, мы будем делать упор на молочное животноводство, как одно из приоритетных направлений в укреплении экономики региона", - резюмировал Даурен Махожанов.

Влад Удилов