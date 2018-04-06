up

6.04.2018 пятница

USD 57,5796

EUR 70,5926

В Тюмени 1..3 С 4 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

2ГИС показал площадки Тотального диктанта в Тюмени  

10:16 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото 2ГИС

15 площадок, на которых пройдет Тотальный диктант 14 апреля можно увидеть в городском информационном сервисе 2ГИС.

В 2018 году площадок для участия в акции грамотности оказалось 15, среди них ТюмГУ, филармония, два торговых центра и другие места в городе, которые решили принять участие диктанте.

"Мы всегда стараемся сделать проще жизнь людей и делиться самой актуальной информацией о городе в удобном формате, — говорит маркетолог 2ГИС в Тюмени Екатерина Чернова. — И мы сделали подборку для того, чтобы любой пользователь, который захочет написать диктант, мог быстро найти удобную для него площадку, добавить это место в избранное и построить до него маршрут".

Весь список площадок можно найти на сайте 2ГИС в разделе "Интересное в городе". Подборка также доступна и в мобильной версии 2ГИС во вкладке "Интересное" в основном меню, сообщает пресс-служба 2ГИС. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: 2ГИС , Тотальный диктант

Последние новости

11:21 В Тюмени назвали победителей международной олимпиады по нейрохирургии Фото
11:10 ХК "Рубин" продлил контракт с форвардом Михаилом Потякиным
11:00 Тюменская энергосбытовая компания объявила о старте награждений победителей конкурса "Золотая опора"
10:49 Тюменке грозит срок за агрессию в отношении полицейского
10:38 Особенные дети выйдут на "Старты мечты" в Кировске
10:27 Есенгалий Ибраев: народная дипломатия помогает развивать экономические связи Фото
10:16 2ГИС показал площадки Тотального диктанта в Тюмени  
10:05 Будущие геоэкологи взяли пробы воды в реке Аремзянка
09:54 Делегация Павлодарской области ознакомилась с тюменским опытом в молочном животноводстве
09:43 В Исетском сгорел магазин смешанных товаров "Майя"
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета

Развитие речного флота может стать важным направлением тюменско-казахстанского сотрудничества

Тюменская и Павлодарская области договорились о сотрудничестве

Политика

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Экономика

Есенгалий Ибраев: народная дипломатия помогает развивать экономические связи

Делегация Павлодарской области ознакомилась с тюменским опытом в молочном животноводстве

Генеральным директором предприятия "РН-Уватнефтегаз" назначен Игорь Онешко

Общество

В Тюмени назвали победителей международной олимпиады по нейрохирургии

Тюменская энергосбытовая компания объявила о старте награждений победителей конкурса "Золотая опора"

2ГИС показал площадки Тотального диктанта в Тюмени  

Спорт

ХК "Рубин" продлил контракт с форвардом Михаилом Потякиным

Особенные дети выйдут на "Старты мечты" в Кировске

Виктория Сливко в масс-старте чемпионата России завоевала серебро

Происшествия

Тюменке грозит срок за агрессию в отношении полицейского

В Исетском сгорел магазин смешанных товаров "Майя"

Водитель из Пермского края осужден за ДТП с гибелью двух человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+