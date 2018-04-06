2ГИС показал площадки Тотального диктанта в Тюмени

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15 площадок, на которых пройдет Тотальный диктант 14 апреля можно увидеть в городском информационном сервисе 2ГИС.

В 2018 году площадок для участия в акции грамотности оказалось 15, среди них ТюмГУ, филармония, два торговых центра и другие места в городе, которые решили принять участие диктанте.

"Мы всегда стараемся сделать проще жизнь людей и делиться самой актуальной информацией о городе в удобном формате, — говорит маркетолог 2ГИС в Тюмени Екатерина Чернова. — И мы сделали подборку для того, чтобы любой пользователь, который захочет написать диктант, мог быстро найти удобную для него площадку, добавить это место в избранное и построить до него маршрут".

Весь список площадок можно найти на сайте 2ГИС в разделе "Интересное в городе". Подборка также доступна и в мобильной версии 2ГИС во вкладке "Интересное" в основном меню, сообщает пресс-служба 2ГИС.