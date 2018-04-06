Особенные дети выйдут на "Старты мечты" в Кировске

Фото Вадима Шарова

IV Всероссийские "Старты мечты" пройдут в Кировске Мурманской области на южном склоне горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" с 9 по 12 апреля. Соревнования проводятся на грант президента РФ.

Как сообщают организаторы, "Старты мечты" - уникальные спортивные соревнования, аналогов которым нет, не только в России, но и в мире. В них соревнуются участники от 3,5 лет и старше с такими диагнозами, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушение слуха и зрения и другие. Принципиальная особенность в том, что участниками становятся люди с инвалидностью любой степени тяжести. Из 19 регионов России приедут дети и подростки с тяжелыми диагнозами, чья жизнь в другое время зачастую ограничена четырьмя стенами собственной квартиры. Они станут звездами соревнований, проживут "ситуацию успеха", для кого-то это будет толчком, чтобы качественно изменить жизнь, для кого-то – новой ступенью в раскрытии своего физического и эмоционального потенциала. Участники приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Салехарда, Ханты-Мансийска, Рязани, Челябинска, Перми, Новокузнецка, Сочи, Архыза, Ижевска, Миасса и других.

Номинаци: "С поддержкой инструктора" (2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше), "С помощью специализированного оборудования" (участие в соревнованиях с помощью специального оборудования; 2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше) и "Самостоятельно катающиеся" (2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше).

В программе "Стартов" – конференция инструкторов программы "Лыжи мечты". Инструкторы "Лыжи Мечты" - это высококлассные специалисты со всей России, прошедшие обучение по Программе. Обучение включает в себя курс биомеханики, анализ поведенческих и физиологических особенностей, проработку возможных ситуаций на склоне, детальный разбор оборудования и методику первичного тестирования. Это не просто люди, умеющие хорошо кататься, это те, кто психологически и физически готов работать с людьми с особенностями развития. На конференции инструкторы обсудят сложные случаи из практики, запуск и предстоящие тренинги по программе "Лыжи Мечты. Ролики", а также презентацию летних терапевтических программ по игровым видам спорта.