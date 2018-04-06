up

6.04.2018 пятница

USD 57,5796

EUR 70,5926

В Тюмени 1..3 С 4 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Особенные дети выйдут на "Старты мечты" в Кировске

10:38 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото Вадима Шарова

IV Всероссийские "Старты мечты" пройдут в Кировске Мурманской области на южном склоне горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр" с 9 по 12 апреля. Соревнования проводятся на грант президента РФ.

Как сообщают организаторы, "Старты мечты" - уникальные спортивные соревнования, аналогов которым нет, не только в России, но и в мире. В них соревнуются участники от 3,5 лет и старше с такими диагнозами, как ДЦП, синдром Дауна, аутизм, нарушение слуха и зрения и другие. Принципиальная особенность в том, что участниками становятся люди с инвалидностью любой степени тяжести. Из 19 регионов России приедут дети и подростки с тяжелыми диагнозами, чья жизнь в другое время зачастую ограничена четырьмя стенами собственной квартиры. Они станут звездами соревнований, проживут "ситуацию успеха", для кого-то это будет толчком, чтобы качественно изменить жизнь, для кого-то – новой ступенью в раскрытии своего физического и эмоционального потенциала. Участники приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Салехарда, Ханты-Мансийска, Рязани, Челябинска, Перми, Новокузнецка, Сочи, Архыза, Ижевска, Миасса и других.

Номинаци: "С поддержкой инструктора" (2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше), "С помощью специализированного оборудования" (участие в соревнованиях с помощью специального оборудования; 2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше) и "Самостоятельно катающиеся" (2008 года рождения и младше, 2007 года рождения и старше).

В программе "Стартов" – конференция инструкторов программы "Лыжи мечты". Инструкторы "Лыжи Мечты" - это высококлассные специалисты со всей России, прошедшие обучение по Программе. Обучение включает в себя курс биомеханики, анализ поведенческих и физиологических особенностей, проработку возможных ситуаций на склоне, детальный разбор оборудования и методику первичного тестирования. Это не просто люди, умеющие хорошо кататься, это те, кто психологически и физически готов работать с людьми с особенностями развития. На конференции инструкторы обсудят сложные случаи из практики, запуск и предстоящие тренинги по программе "Лыжи Мечты. Ролики", а также презентацию летних терапевтических программ по игровым видам спорта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: ДЦП , лыжи , особенные дети , синдром Дауна , старты мечты

Последние новости

11:21 В Тюмени назвали победителей международной олимпиады по нейрохирургии Фото
11:10 ХК "Рубин" продлил контракт с форвардом Михаилом Потякиным
11:00 Тюменская энергосбытовая компания объявила о старте награждений победителей конкурса "Золотая опора"
10:49 Тюменке грозит срок за агрессию в отношении полицейского
10:38 Особенные дети выйдут на "Старты мечты" в Кировске
10:27 Есенгалий Ибраев: народная дипломатия помогает развивать экономические связи Фото
10:16 2ГИС показал площадки Тотального диктанта в Тюмени  
10:05 Будущие геоэкологи взяли пробы воды в реке Аремзянка
09:54 Делегация Павлодарской области ознакомилась с тюменским опытом в молочном животноводстве
09:43 В Исетском сгорел магазин смешанных товаров "Майя"
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета

Развитие речного флота может стать важным направлением тюменско-казахстанского сотрудничества

Тюменская и Павлодарская области договорились о сотрудничестве

Политика

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Экономика

Есенгалий Ибраев: народная дипломатия помогает развивать экономические связи

Делегация Павлодарской области ознакомилась с тюменским опытом в молочном животноводстве

Генеральным директором предприятия "РН-Уватнефтегаз" назначен Игорь Онешко

Общество

В Тюмени назвали победителей международной олимпиады по нейрохирургии

Тюменская энергосбытовая компания объявила о старте награждений победителей конкурса "Золотая опора"

2ГИС показал площадки Тотального диктанта в Тюмени  

Спорт

ХК "Рубин" продлил контракт с форвардом Михаилом Потякиным

Особенные дети выйдут на "Старты мечты" в Кировске

Виктория Сливко в масс-старте чемпионата России завоевала серебро

Происшествия

Тюменке грозит срок за агрессию в отношении полицейского

В Исетском сгорел магазин смешанных товаров "Майя"

Водитель из Пермского края осужден за ДТП с гибелью двух человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+