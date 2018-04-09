К ЕГЭ по биологии можно подготовиться по Интернету

фото министерства образования и науки РФ

Онлайн-консультация для тех, кто планирует сдавать Единый государственный экзамен по биологии, пройдет в официальном сообществе Минобрнауки России в социальной сети "ВКонтакте", посвященном ЕГЭ 9 апреля с 16 до 17 часов по московскому времени.

Проведет онлайн-консультацию учитель биологии высшей квалификационной категории, внешний эксперт ЕГЭ по биологии по городу Москве, лауреат премии Москвы в области образования-2017, учитель биологии московской школы № 1253 Алексей Кохов. Во время онлайн-консультации эксперт ответит на вопросы зрителей трансляции. Среди тем консультации: на что обратить внимание при выполнении заданий части повышенного уровня (22) и заданий высокого уровня сложности (23–28), в которых требуется развернутый ответ.