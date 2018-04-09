Ансамбль танца из Урала выйдет на сцену Большого театра

Ансамбль танца "Улыбка" из Екатеринбурга признан лауреатом Национальной премии "Весна священная". Награждение пройдет на Новой сцене Большого театра 10 апреля.
Среди номинантов также детский музыкальный театр "Задумка" из Самары, шоу-балет "Алиса" (Керчь) и воспитанники Русской национальной балетной школы. Для юных танцоров покажут премьеру спектакля "Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о князе Владимире". Эта постановка является своеобразным итогом работы, которую на протяжении года вел Благотворительный фонд Илзе Лиепа, отбирая лучшие любительские танцевальные коллективы для Национального конкурса детского и юношеского танца "Весна священная".
"Мы создавали этот спектакль в течение всего года силами лучших профессионалов страны: драматургов, хореографов, режиссеров и художников. Юные артисты справились со сложнейшей хореографией на русскую симфоническую музыку", — отметила Илзе Лиепа.
В постановке "Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о князе Владимире" звучат произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Модеста Мусоргского.
Добавим, Национальный конкурс и премия детского танца "Весна священная" учреждены в 2016 году Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства под руководством народной артистки РФ Илзе Лиепа. Проведение конкурса и присуждение премии осуществляются на конкурсной основе один раз в год по итогам прошедшего сезона. Целями конкурса являются поиск, поддержка любительских хореографических коллективов и повышение уровня детского хореографического творчества в России, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.
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