Ансамбль танца из Урала выйдет на сцену Большого театра

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Ансамбль танца "Улыбка" из Екатеринбурга признан лауреатом Национальной премии "Весна священная". Награждение пройдет на Новой сцене Большого театра 10 апреля.

Среди номинантов также детский музыкальный театр "Задумка" из Самары, шоу-балет "Алиса" (Керчь) и воспитанники Русской национальной балетной школы. Для юных танцоров покажут премьеру спектакля "Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о князе Владимире". Эта постановка является своеобразным итогом работы, которую на протяжении года вел Благотворительный фонд Илзе Лиепа, отбирая лучшие любительские танцевальные коллективы для Национального конкурса детского и юношеского танца "Весна священная".

"Мы создавали этот спектакль в течение всего года силами лучших профессионалов страны: драматургов, хореографов, режиссеров и художников. Юные артисты справились со сложнейшей хореографией на русскую симфоническую музыку", — отметила Илзе Лиепа.

В постановке "Князь Владимир Красно Солнышко. Искания о князе Владимире" звучат произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Модеста Мусоргского.

Добавим, Национальный конкурс и премия детского танца "Весна священная" учреждены в 2016 году Благотворительным фондом содействия развитию хореографического и изобразительного искусства под руководством народной артистки РФ Илзе Лиепа. Проведение конкурса и присуждение премии осуществляются на конкурсной основе один раз в год по итогам прошедшего сезона. Целями конкурса являются поиск, поддержка любительских хореографических коллективов и повышение уровня детского хореографического творчества в России, сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ.