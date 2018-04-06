up

6.04.2018 пятница

USD 57,5796

EUR 70,5926

В Тюмени 1..3 С 4 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

Тюменке грозит срок за агрессию в отношении полицейского

10:49 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Женщину, подозреваемую в избиении сотрудника полиции, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 34-летнюю жительницу областного центра пригласили для дачи объяснений по материалу проверки в отдел полиции. В ходе беседы женщина вела себя агрессивно, угрожала инспектору отделения по делам несовершеннолетних. Ее попытались утихомирить, но она несколько раз ударила инспектора по лицу.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: драка , полиция

Последние новости

11:21 В Тюмени назвали победителей международной олимпиады по нейрохирургии Фото
11:10 ХК "Рубин" продлил контракт с форвардом Михаилом Потякиным
11:00 Тюменская энергосбытовая компания объявила о старте награждений победителей конкурса "Золотая опора"
10:49 Тюменке грозит срок за агрессию в отношении полицейского
10:38 Особенные дети выйдут на "Старты мечты" в Кировске
10:27 Есенгалий Ибраев: народная дипломатия помогает развивать экономические связи Фото
10:16 2ГИС показал площадки Тотального диктанта в Тюмени  
10:05 Будущие геоэкологи взяли пробы воды в реке Аремзянка
09:54 Делегация Павлодарской области ознакомилась с тюменским опытом в молочном животноводстве
09:43 В Исетском сгорел магазин смешанных товаров "Майя"
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев участвует в заседании Госсовета

Развитие речного флота может стать важным направлением тюменско-казахстанского сотрудничества

Тюменская и Павлодарская области договорились о сотрудничестве

Политика

Россиянам разрешат собирать валежник

В России ужесточат наказание за нарушения техрегламентов к продуктам

Новый проект партии "Единая Россия" станет локомотивом роста для экономики всей России

Экономика

Есенгалий Ибраев: народная дипломатия помогает развивать экономические связи

Делегация Павлодарской области ознакомилась с тюменским опытом в молочном животноводстве

Генеральным директором предприятия "РН-Уватнефтегаз" назначен Игорь Онешко

Общество

В Тюмени назвали победителей международной олимпиады по нейрохирургии

Тюменская энергосбытовая компания объявила о старте награждений победителей конкурса "Золотая опора"

2ГИС показал площадки Тотального диктанта в Тюмени  

Спорт

ХК "Рубин" продлил контракт с форвардом Михаилом Потякиным

Особенные дети выйдут на "Старты мечты" в Кировске

Виктория Сливко в масс-старте чемпионата России завоевала серебро

Происшествия

Тюменке грозит срок за агрессию в отношении полицейского

В Исетском сгорел магазин смешанных товаров "Майя"

Водитель из Пермского края осужден за ДТП с гибелью двух человек
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+