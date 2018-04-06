Тюменке грозит срок за агрессию в отношении полицейского

Фото ИА "Тюменская линия"

Женщину, подозреваемую в избиении сотрудника полиции, задержали в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 34-летнюю жительницу областного центра пригласили для дачи объяснений по материалу проверки в отдел полиции. В ходе беседы женщина вела себя агрессивно, угрожала инспектору отделения по делам несовершеннолетних. Ее попытались утихомирить, но она несколько раз ударила инспектора по лицу.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.