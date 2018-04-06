Об основах здорового питания расскажет Елена Фадеева

фото библиотека им. Менделеева ВКонтакте

Лекция "Основы здорового питания" начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 7 апреля в 11 часов.

Как сообщают организаторы, лекция пройдет в рамках культурно-просветительского проекта "Публичная площадка "Открытый лекторий". Лекции читает доцент кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья Елена Фадеева.

Вход свободный.