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Об основах здорового питания расскажет Елена Фадеева

16:49 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото библиотека им. Менделеева ВКонтакте

Лекция "Основы здорового питания" начнется в Тюменской областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева 7 апреля в 11 часов. 

Как  сообщают организаторы, лекция пройдет в  рамках культурно-просветительского проекта "Публичная площадка "Открытый лекторий". Лекции читает доцент кафедры общей биологии ГАУ Северного Зауралья  Елена Фадеева.

Вход свободный. 

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Теги: ГАУ Северного Зауралья , здоровое питание , лекция

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