Реальная белка – хедлайнер в смартфонах уральцев

МегаФон

Каждый второй пользователь мобильных услуг интересуется анимационными фильмами и сериалами. Мужчины и женщины при этом испытывают одинаковую симпатию к "сказочному" контенту. Ко Всемирному дню мультфильмов, который празднуют 6 апреля, связисты "МегаФона" назвали самые популярные видео, которые уральцы чаще всего смотрели на смартфонах и планшетах с начала весны.

По данным сервиса "МегаФон ТВ", самым кассовым мультфильмом марта стал "Реальная белка-2". Его посмотрели в три раз больше людей, чем обновленный "Трое из Простоквашино" и "Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты" вместе взятые. Вторую строчку рейтинга занимает "Тайна Коко", а на третьем месте разместились "Три богатыря и принцесса Египта".

В Топ предпочитаемых мультфильмов весны также входят "Эмоджи фильм", "Фердинанд", "My Little Pony в кино", "Дозор джунглей", "Фиксики: большой секрет". Эти анимационные фильмы и другие видео на мобильном телефоне уральцы чаще всего смотрят вечером – с 18 до 23 часов. Пик активности приходится на время с 21 до 22 часа.

"В детском разделе "МегаФон ТВ" представлено несколько сотен мультфильмов, из которых каждый найдет интересный вариант. Можно выбрать анимационный фильм для просмотра всей семьей вечером, в любом месте включить видео для малышей на планшете или смартфоне, активировав при этом родительский контроль, чтобы они не оказались в опасной зоне или не совершили случайную покупку", – отметил директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале Александр Малов.

Уральцы любят не только смотреть сказки, но и слушать песни из любимых мультиков. Особенной популярностью пользуется музыка из сериала "Маша и Медведь". Так, пользователи услуги "Замени гудок", которая помогает установить вместо гудков ожидания ответа любимый трек, охотно выбирают композиции "Песня про коньки", "Три желания", "Песня про следы". Среди нестареющих хитов – "Песенка Мамонтенка".