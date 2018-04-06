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Жители региона бесплатно проверят здоровье

16:16 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
www.tobmed.ru

Мероприятие, направленное на профилактику неинфекционных заболеваний, пройдет в Тюменской области 7 апреля.

Центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины совместно с медицинскими работниками городских поликлиник № 12 и № 17 развернет "Палатку здоровья" в ТРЦ "Кристалл" с 11 до 15 часов. Каждый желающий сможет бесплатно проверить состояние  здоровья и пройти обследование на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Посетители торгового центра смогут измерить артериальное давление, узнать уровень сахара и холестерина крови. С помощью специальных инновационных весов определить состав тела (вес, индекс массы тела, водожировой баланс, костно-мышечная масса, метаболический возраст и т.д.). Участники акции получат рекомендации и индивидуальную программу формирования здорового образа жизни от врача-терапевта, в случае выявления изменений со стороны работы сердца тут же на месте для уточнения диагноза пациенту проведут ЭКГ-мониторирование.

В акции также принимают участие ТРЦ "Па-на-ма", "Вояж", "Магеллан", "Фаворит", "Сити Молл", "Окей" (на ул. Широтной, 199), "Кристалл", "Магнит" (Одесская, 31), где будут работать врачи центров профилактики поликлиник города Тюмени. Они проверят посетителей на наличие факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

Также пройти бесплатное медицинское обследование приглашают жителей Тобольска. Мероприятие состоится на территории ТРЦ "Жемчужина Сибири" 7 апреля с 10 до 14 часов.  Тоболяки сделают экспресс-тест на уровень сахара и холестерина в крови. Участникам акции предложат флюорографию, компьютерную диагностику сердца и измерят внутриглазное давление. В женском смотровом кабинете можно сделать общий осмотр и сдать анализ на онкомаркеры. Прием проведут врачи центра здоровья областной больницы №3.

В Ялуторовске планируется флешмоб "За здоровый образ жизни!", который пройдет на площади центра "Юбилейный", сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

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Теги: Всемирный день здоровья , здоровье

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