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Талантливых детей поддерживает правительство Тюменской области

09:54 09 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента образования и науки Тюменской области

Более 11 тыс. детей в Тюменской области занимаются в секциях дополнительного образования. Об этом сообщил директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, в 2017 году эта сфера показала достойные результаты. К примеру, региональная сборная стала призером 16 молодежных Дельфийских игр, школа искусств "Фантазия" Тюменского района вошла в 50 лучших детских школ искусств в конкурсе Министерства культуры, а заводоуковская школа искусств стала победителем в конкурсе "Лучшее - детям", организованном Общественной палатой РФ.

376 ребят по итогам года попали в региональную базу талантливых детей. Как пояснил Виктор Новакаускас, попадание в этот список гарантирует им определенную социальную поддержку, участие в тематических сменах таких крупных детских центров, как "Океан" и "Орленок", а также поддержку правительства области для участия в различных конкурсах за пределами Тюмени.

"Мы оплачиваем им участие в таких конкурсах, потому что, как правило, многие талантливые дети не в состоянии поехать в тот же Санкт-Петербург, я уже не говорю о международных состязаниях", - сообщил он.

Дарья Казакова

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Теги: Виктор Новакаускас , дополнительное образование , одаренные дети , талантливая молодежь

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