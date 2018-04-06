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Тюменская энергосбытовая компания отмечена наградой регионального фонда "Благо Дарю"

17:43 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото АО «Тюменская энергосбытовая компания»

Награды "Седьмой лепесток" в номинации "Благодушие" от регионального благотворительного фонда "Благо Дарю" удостоилась Тюменская энергосбытовая компания за вклад в развитие благотворительности в округе.

Как сообщает пресс-служба компании, торжественное мероприятие прошло в минувшие выходные в Сургутской филармонии, где фонд собрал друзей и партнеров для того, чтобы выразить признательность за активное участие в деятельности организации и поддержку подопечных. В фойе второго этажа сургутские художники и мастера организовали выставку своих работ, где каждый желающий мог оказать помощь ребенку, выкупив картину или вязаную игрушку.

Праздник открыло песочное шоу по сказке "Цветик-семицветик", созданное специально к десятилетию фонда и повествующее о пути, проделанном за годы работы. Яркие выступления городских коллективов, теплые поздравления гостей и добрые слова благодарности от родителей сделали праздник душевным и трогательным. Именно родители и вручали премию благотворителям. Из рук мамы Алии Нигматуллиной награду в виде семицветика из фетра, сделанного детьми фонда, получил Сергей Галуза, заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам АО "Тюменская энергосбытовая компания".

"С фондом мы сотрудничаем давно. Несколько детей мы ведем на постоянной основе – оказываем финансовую помощь для оплаты ежегодных курсов реабилитации. Вместе с этим стараемся помочь и тем, для кого оперативная помощь является порой единственным шансом на улучшение здоровья, – пояснил Сергей Николаевич. – Сегодня, присутствуя на этом празднике, я увидел искренние детские улыбки, полные радости глаза. А это значит, что деятельность фонда и наше сотрудничество имеют важную миссию – дарить тяжелобольным детям шанс на счастливую жизнь!"

Коллектив Тюменской энергосбытовой компании поздравляет фонд, его сотрудников и подопечных с 10-летнем юбилеем. Крепкого здоровья, благополучия, добра и мира!

 

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Теги: благотворительность , Тюменская энергосбытовая компания

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