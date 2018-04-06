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Премия "Твердые знаки" назвала лучших в Тюменской области

19:05 06 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Премия "Твердые знаки". Фото admtyumen.ru

Премия "Твердые знаки" издательского дома "КоммерсантЪ-Урал" стала премией общественного признания, значимой наградой в силу своей открытости и прозрачности. 

Это отметил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, который по поручению губернатора Владимира Якушева вручил награды представителям компаний-победителей.

"Мы вручаем эти награды уже третий год, и с каждым годом оценка экспертов газеты "Коммерсант" позволяет нам по-другому увидеть события и людей, предприятия и организации нашего региона, которые лидировали в информационной повестке, создавая образ Тюменской области, - отметил он. - "Коммерсант" каждый раз подходит к этому конкурсу творчески, и в этом году появились новые номинации, изменились подходы и методики подсчета, и, конечно же, эти исследования показали, что все важные  события, важные  проекты не остались незамеченными".

Престижную премию "Твердые знаки" вместе с вице-губернатором  Тюменской области Сергеем Сарычевым победителям вручал  идеолог рейтинга и премии, генеральный директор издательского дома "Коммерсант-Урал" Сергей Плахотин.

Обладателями премии издательского дома "Коммерсантъ-Урал" стали компании и бизнесмены, о которых чаще всего в 2017 году упоминали  федеральные СМИ. В номинации "Бизнес-событие" первое место получила деятельность индустриальных парков "Боровский" и "Богандинский". Международный форум креативных индустрий Galvert Forum Siberif, который проходил в Тюмени 10-11 ноября, занял второе место. Третья позиция в рейтинге бизнес-событий – Неделя инноваций Innoweek.

В номинации "Крупные открытия" были представлены масштабные инвестиционные проекты, запущенные в 2017 году. На первом месте комплекс по производству и переработке индейки в Юргинском районе (ООО "Абсолют-Агро). Второе место занял племенной свинокомплекс "Тюменский" компании "Сибирская аграрная группа" в Нижнетавдинском районе. На третьем – "Тюменьдормаш", который запустил центр по продольной резке металла.

В номинации "Большие звезды" - признанные бренды региона – на первом месте ЗапСибнефтехим (входит в состав "СИБУРа). Второе место занял Антипинский НПЗ (группа "Новый поток"), третье – РН-Уватнефтегаз (входит в "Роснефть").

В номинацию "Инновационные технологии" были включены компании, которые в 2017 году чаще всего упоминались в СМИ в связке со словами "инновации" и "Тюменская область".

Здесь вне конкуренции оказался тюменский технопарк (Западно-Сибирский инновационный центр). На втором месте - ООО "Интеллектуальная транспортная система", на третьем – компания "Сибирские инновации".

В номинации "Технологии для бизнеса" были представлены предприятия, которые занимаются модернизацией оборудования, ищут новые направления деятельности и новые рынки. Здесь в лидерах завод "Стеклотех" (Тюменский район). На втором – завод "Битекс-Сибирь" (Заводоуковск), на третьем – компания "Технологии минеральных покрытий-Тюмень".

В номинации "Наука и культура" первое место присуждено Тюменскому индустриальному университету, второе – Тюменскому государственному университету, третье – Тюменскому драматическому театру. 
 

Борис Олейник

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Теги: Коммерсант-Урал , премия "Твердые знаки" , Сергей Сарычев

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