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Сделать фото на ретро-мопеде можно на "Фотозоне72"

19:23 07 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото организаторов фестиваля "Фотозона72"

Ретро-мопед и мятная ГАЗ-21 будут представлены вниманию посетителей фестиваля "Фотозона72" в Тюменском технопарке 8 апреля с 11 до 18 часов. 

Как сообщают организаторы, на фестивале можно будет сфотографироваться и познакомиться с техникой автоклуба Old Motors Тюмень. 

Ретро автомобили – это не просто средства передвижения из прошедшего века, они являются важной составляющей истории и могут стать частью вашей идеи будущего фотопроекта или съемок различных мероприятий (свадьбы, дни рождения, фотосессии с автомобилями и.т.д.). Фотограф Евгений Бушуев.

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Теги: ретро-мопед , фестиваль , фотография

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