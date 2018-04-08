Сделать фото на ретро-мопеде можно на "Фотозоне72"

фото организаторов фестиваля "Фотозона72"

Ретро-мопед и мятная ГАЗ-21 будут представлены вниманию посетителей фестиваля "Фотозона72" в Тюменском технопарке 8 апреля с 11 до 18 часов.

Как сообщают организаторы, на фестивале можно будет сфотографироваться и познакомиться с техникой автоклуба Old Motors Тюмень.

Ретро автомобили – это не просто средства передвижения из прошедшего века, они являются важной составляющей истории и могут стать частью вашей идеи будущего фотопроекта или съемок различных мероприятий (свадьбы, дни рождения, фотосессии с автомобилями и.т.д.). Фотограф Евгений Бушуев.