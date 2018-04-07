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Благодатный огонь из Иерасалима в Россию доставят спецрейсом

18:47 07 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото РПЦ

В храме Гроба Господня в Иерусалиме появился Благодатный огонь 7 апреля.

Патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся паломникам, в том числе делегации Фонда Андрея Первозванного, которая доставит святыню в особых лампадах спецрейсом в Москву. Самолет со Святой земли должен приземлиться примерно в 22 часа. Желающие смогут получить частицу огня прямо в аэропорту "Внуково-1". Затем святыню привезут во многие города России и в русские приходы за рубежом.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр. Верующие считают, что он появляется чудесным образом в Кувуклии — часовне над Гробом Господним по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников. Схождение происходит ежегодно накануне праздника православной Пасхи и считается чудом, сообщает РИА Новости

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Теги: Благодатный огонь , Внуково , Иерасулим , Пасха

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