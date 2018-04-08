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Православные христиане празднуют Пасху

09:04 08 апреля 2018 | mobile | | print версия для печати
Православные христиане празднуют Пасху. Фото Тобольской митрополии

Православные верующие всего мира отмечают Пасху - Воскресение Христово, самый главный из христианских праздников. В этот день Церковь вспоминает победу Христа над грехом и смертью. В празднике Пасхи собрана вся суть православного учения о спасении: Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом.

Пасха - переходящий праздник, и его дата для каждого года отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. Первые христиане праздновали Пасху еженедельно - пятница была днем поста в честь страданий Христовых, а воскресенье - днем радости о воскресшем Господе. Со II века праздник стал ежегодным. Современная православная пасхалия была принята в 325 году на I Вселенском соборе в Никее.

Богослужения этой ночи являются особенно торжественными и проходят во всех православных приходах, которых только у Московского патриархата насчитывается более 30 тыс. Именно паства Русской церкви составляет основную часть православного мира. Всего же православными себя считают около 250 млн. жителей Земли.

Впервые о радостном известии - Воскресении Христовом - возглашается во время ночного крестного хода. После службы верующие приветствуют друг друга возгласами "Христос воскресе!", троекратно целуются, обмениваются пасхальными яйцами и подарками. Во многих православных храмах на Пасху и в течение всей Светлой седмицы всем желающим разрешают подниматься на колокольни и звонить в колокола. Празднование Пасхи продолжается сорок дней - до Вознесения Господня.

По данным ВЦИОМ, Пасха входит в тройку самых популярных праздников в России после Дня Победы и Нового года.

Главное пасхальное богослужение в эту ночь, по традиции, проходит в храме Христа Спасителя, его совершает патриарх Кирилл. Он назвал Воскресение Иисуса Христа "центральным событием всей человеческой истории".

"Бог становится человеком, претерпевает страдания, умирает на кресте, сходит во ад и, наконец, воскресает, чтобы мы обрели возможность спасения и жизнь вечную. При этом Господь ни к чему не принуждает человека, но ждет наших, пусть даже небольших, усилий, на которые всегда откликается благодатной помощью. Сделаем ли мы шаг Ему навстречу - выбор каждого из нас", - считает патриарх Кирилл.

Первые лица страны и представители общественности посетили пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

Незадолго до полуночи в храм был доставлен из Иерусалима Благодатный огонь, сообщает ИА "Интерфакс".

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Теги: Пасха , праздник

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